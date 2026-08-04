Intesa Sanpaolo dans le vert après des commentaires de Jefferies
Intesa Sanpaolo gagne 1,4% vers 6,80 EUR à Milan, soutenue par des commentaires favorables de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 7,20 EUR à 7,80 EUR, revenant sur la dernière publication trimestrielle de la banque italienne.
Jefferies relève ainsi ses propres estimations de BPA de 3% et 4% pour la période 2026-2028, portant en conséquence son objectif de cours à 7,80 EUR. Le courtier indique également rester au-dessus du consensus de 5% sur le BPA 2027 et de 4% sur le BPA 2028.
"Avec un rendement de distribution parmi les meilleurs du secteur, supérieur à 9%, des objectifs conservateurs et un potentiel de hausse lié aux fusions et acquisitions, nous continuons à voir une valeur attractive dans l'action", ajoute l'intermédiaire.