Intesa Sanpaolo en léger rebond, des analystes en soutien

Après avoir perdu 2% à Milan vendredi dans le sillage de la parution de ses trimestriels, Intesa Sanpaolo reprend timidement 0,5% vers 5,85 EUR, aidé par des propos plutôt positifs de certains brokers revenant sur cette publication.

Ainsi, Jefferies a maintenu vendredi soir son conseil "achat" et son objectif de cours de 7,2 EUR sur Intesa Sanpaolo, mettant en avant un dépassement des attentes au 1er trimestre "soutenu par les revenus du trading et une meilleure trajectoire de coûts".



"Le revenu d'intérêts nets et les commissions sont ressortis en ligne, ce qui peut sembler un peu décevant par rapport à des pairs qui ont généralement dépassé le consensus sur les revenus de base ce trimestre", reconnaît le broker.



Cependant, Jefferies pointe l'optimisme de la direction lors de la conférence. "Malgré les objectifs inchangés pour 2026, nous pensons qu'il existe un potentiel de hausse, stimulé par les taux, les volumes et les coûts", juge-t-il.



Oddo BHF et UBS relèvent leurs cibles respectives



De son côté, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours porté de 7 à 7,1 EUR sur Intesa Sanpaolo, après des résultats trimestriels "de nouveau de bonne facture sur l'opérationnel, la trajectoire de capital et, in fine, le retour à l'actionnaire".



Selon le bureau d'études, la banque italienne "ressort en bonne voie dans l'exécution de son nouveau plan stratégique à moyen terme" et "sa valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire".



Enfin, UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre de l'établissement financier, avec un objectif de cours ajusté de 6,7 à 6,75 EUR, une nouvelle cible qui implique 16% de potentiel de hausse pour l'action par rapport au cours de vendredi soir.



"La croissance reste le chaînon manquant pour Intesa Sanpaolo, mais les volumes de prêts semblent s'être inversés. La confirmation de cette tendance dans les prochains trimestres pourrait aider l'action à se revaloriser", juge la banque suisse.