Intesa Sanpaolo en léger rebond, des analystes en soutien
Après avoir perdu 2% à Milan vendredi dans le sillage de la parution de ses trimestriels, Intesa Sanpaolo reprend timidement 0,5% vers 5,85 EUR, aidé par des propos plutôt positifs de certains brokers revenant sur cette publication.
Ainsi, Jefferies a maintenu vendredi soir son conseil "achat" et son objectif de cours de 7,2 EUR sur Intesa Sanpaolo, mettant en avant un dépassement des attentes au 1er trimestre "soutenu par les revenus du trading et une meilleure trajectoire de coûts".
"Le revenu d'intérêts nets et les commissions sont ressortis en ligne, ce qui peut sembler un peu décevant par rapport à des pairs qui ont généralement dépassé le consensus sur les revenus de base ce trimestre", reconnaît le broker.
Cependant, Jefferies pointe l'optimisme de la direction lors de la conférence. "Malgré les objectifs inchangés pour 2026, nous pensons qu'il existe un potentiel de hausse, stimulé par les taux, les volumes et les coûts", juge-t-il.
Oddo BHF et UBS relèvent leurs cibles respectives
De son côté, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours porté de 7 à 7,1 EUR sur Intesa Sanpaolo, après des résultats trimestriels "de nouveau de bonne facture sur l'opérationnel, la trajectoire de capital et, in fine, le retour à l'actionnaire".
Selon le bureau d'études, la banque italienne "ressort en bonne voie dans l'exécution de son nouveau plan stratégique à moyen terme" et "sa valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire".
Enfin, UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre de l'établissement financier, avec un objectif de cours ajusté de 6,7 à 6,75 EUR, une nouvelle cible qui implique 16% de potentiel de hausse pour l'action par rapport au cours de vendredi soir.
"La croissance reste le chaînon manquant pour Intesa Sanpaolo, mais les volumes de prêts semblent s'être inversés. La confirmation de cette tendance dans les prochains trimestres pourrait aider l'action à se revaloriser", juge la banque suisse.
Le Groupe Intesa Sanpaolo est l'un des principaux groupes bancaires en Europe, avec un fort engagement ESG, notamment sur le climat, et se situe parmi les leaders mondiaux en matière d'impact social. Leader en Italie (~13,9 millions de clients et ~2 600 agences) dans les services financiers pour les familles et les entreprises, il a une présence internationale stratégique (plus de 900 agences et 7,4 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique du Nord. L'activité est organisée en 6 divisions :
- Banque des territoires : accent mis sur le marché local et l'ancrage territorial pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ;
- IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, institutions financières et administrations publiques ;
- Banques internationales : filiales opérant dans le secteur de la banque de détail dans plusieurs pays ;
- Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ;
- Gestion d'actifs : solutions pour les clients du Groupe, les réseaux de vente externes et les clients institutionnels ;
- Assurance : produits d'assurance et de prévoyance destinés aux clients du Groupe.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.