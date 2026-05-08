Intesa Sanpaolo en recul malgré des bénéfices trimestriels accrus
Intesa Sanpaolo recule de 2% à un peu plus de 5,8 EUR à Milan, à la suite de la publication, en milieu de journée, d'un bénéfice net en hausse de 5,6%, à 2,76 MdsEUR, pour le 1er trimestre 2026, lui permettant de confirmer son objectif annuel d'environ 10 MdsEUR.
En termes opérationnels, la banque italienne a réalisé une marge en progression de 9%, à 4,58 MdsEUR, grâce à la fois à un tassement de 0,7% de ses coûts, à 2,57 MdsEUR, et à une progression de 5,3% de ses revenus, à 7,15 MdsEUR.
"Ces résultats montrent qu'Intesa Sanpaolo, la banque la plus résiliente d'Europe, est pleinement équipée pour réussir dans n'importe quel scénario et offrir une création et une distribution de valeur solides et durables", affirme sa direction.
Intesa Sanpaolo revendique aussi une position de capital solide, "bien au-dessus des besoins réglementaires", avec un ratio de solvabilité CET 1 de 13%, déduction faite des montants accumulés pour les prochains dividendes et rachats d'actions.
Le groupe précise avoir accumulé 2,6 MdsEUR au cours des trois premiers mois de l'année pour des distributions aux actionnaires, dont 2,1 MdsEUR en dividendes, en plus des dividendes 2025 à verser en mai et des rachats d'actions à lancer en juillet.
Le Groupe Intesa Sanpaolo est l'un des principaux groupes bancaires en Europe, avec un fort engagement ESG, notamment sur le climat, et se situe parmi les leaders mondiaux en matière d'impact social. Leader en Italie (~13,9 millions de clients et ~2 600 agences) dans les services financiers pour les familles et les entreprises, il a une présence internationale stratégique (plus de 900 agences et 7,4 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique du Nord. L'activité est organisée en 6 divisions :
- Banque des territoires : accent mis sur le marché local et l'ancrage territorial pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ;
- IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, institutions financières et administrations publiques ;
- Banques internationales : filiales opérant dans le secteur de la banque de détail dans plusieurs pays ;
- Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ;
- Gestion d'actifs : solutions pour les clients du Groupe, les réseaux de vente externes et les clients institutionnels ;
- Assurance : produits d'assurance et de prévoyance destinés aux clients du Groupe.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.