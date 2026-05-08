Intesa Sanpaolo en recul malgré des bénéfices trimestriels accrus

Intesa Sanpaolo recule de 2% à un peu plus de 5,8 EUR à Milan, à la suite de la publication, en milieu de journée, d'un bénéfice net en hausse de 5,6%, à 2,76 MdsEUR, pour le 1er trimestre 2026, lui permettant de confirmer son objectif annuel d'environ 10 MdsEUR.

En termes opérationnels, la banque italienne a réalisé une marge en progression de 9%, à 4,58 MdsEUR, grâce à la fois à un tassement de 0,7% de ses coûts, à 2,57 MdsEUR, et à une progression de 5,3% de ses revenus, à 7,15 MdsEUR.



"Ces résultats montrent qu'Intesa Sanpaolo, la banque la plus résiliente d'Europe, est pleinement équipée pour réussir dans n'importe quel scénario et offrir une création et une distribution de valeur solides et durables", affirme sa direction.



Intesa Sanpaolo revendique aussi une position de capital solide, "bien au-dessus des besoins réglementaires", avec un ratio de solvabilité CET 1 de 13%, déduction faite des montants accumulés pour les prochains dividendes et rachats d'actions.



Le groupe précise avoir accumulé 2,6 MdsEUR au cours des trois premiers mois de l'année pour des distributions aux actionnaires, dont 2,1 MdsEUR en dividendes, en plus des dividendes 2025 à verser en mai et des rachats d'actions à lancer en juillet.