Le Groupe Intesa Sanpaolo est l'un des principaux groupes bancaires en Europe, avec un fort engagement ESG, notamment sur le climat, et se situe parmi les leaders mondiaux en matière d'impact social. Leader en Italie (~13,9 millions de clients et ~2 800 agences) dans les services financiers pour les familles et les entreprises, il a une présence internationale stratégique (plus de 900 agences et 7,5 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique du Nord. L'activité est organisée en 6 divisions : - Banque des territoires : accent mis sur le marché local et l'ancrage territorial pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ; - IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, institutions financières et administrations publiques ; - Banques internationales : filiales opérant dans le secteur de la banque de détail dans plusieurs pays ; - Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ; - Gestion d'actifs : solutions pour les clients du Groupe, les réseaux de vente externes et les clients institutionnels ; - Assurance : produits d'assurance et de prévoyance destinés aux clients du Groupe.