Intrasense obtient une certification CE dans le cancer pancréatique

Intrasense annonce la certification CE de DUOnco Pancreas, solution d'intelligence artificielle pour l'analyse d'images médicales, ciblant la détection précoce des lésions pancréatiques.



Selon le directeur général Alexandre Salvador, cet outil facilite l'identification de tumeurs de moins de 2 cm, augmentant le taux de survie potentiel jusqu'à 30%.



L'IA analyse automatiquement les images, segmente le canal pancréatique principal et hiérarchise les anomalies selon trois niveaux de priorité.



Ce marquage CE autorise désormais le déploiement clinique en Europe, conformément à la réglementation MDR 2017/745. DUOnco Pancreas rejoint la gamme multi-organes DUOnco, déjà dotée de solutions pour le foie et les os, co-développée avec Guerbet.