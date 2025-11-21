Treizième trimestre consécutif de croissance pour le leader américain des logiciels de gestion - encore que le dernier hoquet trimestriel remonte au pic de stress de la pandémie.

Ses logiciels QuickBooks et TurboTax dominent toujours leurs secteurs respectifs, ce qui n'empêche pas le groupe de Mountain View de croître son chiffre d’affaires de 18%, son profit d'exploitation de 32%, et son bénéfice par action de 34% par rapport à l'an dernier à la même époque.

Il y a quinze ans, Intuit générait un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars et affichait une croissance à un chiffre. Il a quintuplé de taille depuis, ce qui n’a pas empêché son taux de croissance de désormais solidement caracoler dans un territoire à deux chiffres.

Les dix dernières années ont été excellentes, avec un chiffre d'affaires et un profit d'exploitation qui ont tous deux quadruplé sur la période. Le prix de l'action, lui, a été multiplié par sept. Au cours actuel, le titre évolue pile sur sa moyenne de valorisation historique.

Comme chez son comparable britannique Sage, discuté hier dans ces mêmes colonnes, les acquisitions de Mailchip et de Credit Karma ont permis de notablement dynamiser la croissance. Quoique chèrement payées, celles-ci ont été réalisées pendant la pandémie, c'est-à-dire à un moment opportun durant lequel les multiples s'étaient contractés ; mais surtout astucieusement financées, avec une large partie en titres plutôt qu’en cash.

Elles avaient à l'époque alimenté un certain scepticisme de la part des analystes, qui supposaient que ces opérations de croissance externe possiblement surpayée servaient surtout à diversifier une offre de service axée autour des segments QuickBooks et TurboTax qui, déjà dominants à l'époque, avaient atteint leur plafond de verre.

Mauvaise pioche : ces deux segments sont restés en pleine expansion ; d’autant qu’à plus long terme, leur clientèle, largement captive, devrait pouvoir bien absorber des hausses de prix. Il est par ailleurs tout à fait naturel qu'Intuit se diversifie sur de nouveaux verticaux, pour proposer aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises une solution toujours plus complète et intégrée.

Comme de coutume dans le secteur américain de la technologie, les rémunérations en stock-options, qui représentent plus d'un dixième du chiffre d'affaires, pèsent durement sur les marges. Sans elles, Intuit afficherait en effet une profitabilité digne de Microsoft. Mais vu la performance de leur investissement, les actionnaires historiques n'y trouvent pour l’instant rien à redire.