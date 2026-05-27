Intuit dans le vert avec des propos favorables de Bank of America
Intuit gagne 0,9% à 307 USD en début de séance à Wall Street, aidé par Bank of America qui reprend un suivi à "achat" avec un objectif de cours de 400 USD, "étant donné une franchise de haute qualité dont la valorisation ne reflète pas la solidité des actifs".
"Nous considérons l'IA comme un véritable moteur de croissance malgré la pression sur l'entrée de gamme, soutenant l'expansion de l'aide à la fiscalité et de la suite Intuit Enterprise", affirme la banque américaine dans le résumé de sa note.
BofA valorise l'action de l'éditeur de logiciels pour particuliers et PME sur la base d'un ratio EV (enterprise value, valeur d'entreprise) sur FCF (free cash-flow) de 14 fois, "ce qui reflète une plateforme de haute qualité avec de fortes marges et un positionnement durable".
Intuit Inc. est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le groupe propose parallèlement des services de conseil, de formation, d'assistance technique, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de gestion (58,8%) : logiciels de gestion comptable, financière, commerciale et immobilière, de préparation des bulletins de paie, etc. commercialisés principalement sous les marques QuickBooks et Intuit ;
- logiciels de gestion fiscale personnelle (25,9%) : marque TurboTax ;
- logiciels de gestion et de vérification de crédits personnels (12% ; Credit Karma) ;
- logiciels de gestion fiscale professionnelle (3,3% ; ProTax) : marques Lacerte, ProSeries, ProFile et ProConnect Tax Online à destination des comptables professionnels.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.