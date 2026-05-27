"Nous considérons l'IA comme un véritable moteur de croissance malgré la pression sur l'entrée de gamme, soutenant l'expansion de l'aide à la fiscalité et de la suite Intuit Enterprise", affirme la banque américaine dans le résumé de sa note.

BofA valorise l'action de l'éditeur de logiciels pour particuliers et PME sur la base d'un ratio EV (enterprise value, valeur d'entreprise) sur FCF (free cash-flow) de 14 fois, "ce qui reflète une plateforme de haute qualité avec de fortes marges et un positionnement durable".