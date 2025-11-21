Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son 1er trimestre 2025,26, un BPA non-GAAP en hausse de 34% à 3,34 dollars, dépassant ainsi sensiblement le consensus de marché, et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 32% à 1,26 milliard.

L'éditeur des logiciels comptables et fiscaux TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp a vu ses revenus augmenter de 18% à 3,88 MdsUSD, soutenus tant par ses solutions globales entreprises (+18%) que grand public (+21%).

'Nous avons réalisé un 1er trimestre exceptionnel alors que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de plateforme experte pilotée par l'IA', juge le CEO Sasan Goodarzi, pointant le lancement d'importantes innovations sur sa plateforme.

Pour son exercice 2025-26, Intuit confirme anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 USD, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 MdsUSD, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 MdsUSD.