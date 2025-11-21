Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son 1er trimestre 2025,26, un BPA non-GAAP en hausse de 34% à 3,34 dollars, dépassant ainsi sensiblement le consensus de marché, et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 32% à 1,26 milliard.
L'éditeur des logiciels comptables et fiscaux TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp a vu ses revenus augmenter de 18% à 3,88 MdsUSD, soutenus tant par ses solutions globales entreprises (+18%) que grand public (+21%).
'Nous avons réalisé un 1er trimestre exceptionnel alors que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de plateforme experte pilotée par l'IA', juge le CEO Sasan Goodarzi, pointant le lancement d'importantes innovations sur sa plateforme.
Pour son exercice 2025-26, Intuit confirme anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 USD, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 MdsUSD, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 MdsUSD.
Intuit Inc. est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le groupe propose parallèlement des services de conseil, de formation, d'assistance technique, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de gestion (58,5%) : logiciels de gestion comptable, financière, commerciale et immobilière, de préparation des bulletins de paie, etc. commercialisés principalement sous les marques QuickBooks et Intuit ;
- logiciels de gestion fiscale personnelle (27,3%) : marque TurboTax ;
- logiciels de gestion et de vérification de crédits personnels (10,5% ; Credit Karma) ;
- logiciels de gestion fiscale professionnelle (3,7% ; ProTax) : marques Lacerte, ProSeries, ProFile et ProConnect Tax Online à destination des comptables professionnels.
L'essentiel du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.