Intuit partenaire de la Team USA et des Jeux de Los Angeles 2028

Intuit annonce un partenariat majeur avec Team USA et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028, devenant partenaire fondateur dans la catégorie des logiciels de gestion financière.



L'entreprise obtient également les droits de naming de l'Intuit Dome, qui accueillera le basket-ball cinq-contre-cinq lors des Jeux, une première dans l'histoire olympique.



Intuit met en avant son ancrage à Los Angeles, renforcé par 23 ans de collaboration avec les Clippers.



Selon Thomas Ranese, Chief Marketing Officer, ce partenariat reflète la volonté du groupe d'"aider consommateurs et entreprises à dépasser leurs objectifs financiers".



L'accord comprend des initiatives locales, dont un programme de soutien aux petites entreprises pour devenir fournisseurs des Jeux, une aide fiscale pour certains athlètes de Team USA et l'extension de ses programmes d'éducation financière.



Casey Wasserman, président de LA28, souligne une collaboration alignée sur les valeurs d'innovation et d'inclusion, avec l'ambition de laisser un héritage durable à la ville.