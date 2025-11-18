Intuit Inc. est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le groupe propose parallèlement des services de conseil, de formation, d'assistance technique, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - logiciels de gestion (58,5%) : logiciels de gestion comptable, financière, commerciale et immobilière, de préparation des bulletins de paie, etc. commercialisés principalement sous les marques QuickBooks et Intuit ; - logiciels de gestion fiscale personnelle (27,3%) : marque TurboTax ; - logiciels de gestion et de vérification de crédits personnels (10,5% ; Credit Karma) ; - logiciels de gestion fiscale professionnelle (3,7% ; ProTax) : marques Lacerte, ProSeries, ProFile et ProConnect Tax Online à destination des comptables professionnels. L'essentiel du CA est réalisé aux Etats-Unis.