Intuit annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI pour réunir sa propre plateforme experte pilotée par l'IA avec ChatGPT, afin de fournir des analyses financières personnalisées et exploitables.

Pour les consommateurs, la plateforme d'Intuit permettra de réaliser des actions financières personnalisées, via des applications disponibles dans ChatGPT pour les aider à prendre des décisions financières plus adaptées à leurs besoins propres.

Pour les entreprises, les applications d'Intuit disponibles dans ChatGPT, fourniront des informations personnalisées pour augmenter leurs revenus et leur rentabilité en fonction de leurs données commerciales en temps réel.

En offrant ces expériences directement via les applications Intuit dans ChatGPT, la société pourra non seulement approfondir sa relation avec environ 100 millions de clients existants, mais aussi étendre sa portée à de nouveaux publics.