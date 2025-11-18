Intuit annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI pour réunir sa propre plateforme experte pilotée par l'IA avec ChatGPT, afin de fournir des analyses financières personnalisées et exploitables.
Pour les consommateurs, la plateforme d'Intuit permettra de réaliser des actions financières personnalisées, via des applications disponibles dans ChatGPT pour les aider à prendre des décisions financières plus adaptées à leurs besoins propres.
Pour les entreprises, les applications d'Intuit disponibles dans ChatGPT, fourniront des informations personnalisées pour augmenter leurs revenus et leur rentabilité en fonction de leurs données commerciales en temps réel.
En offrant ces expériences directement via les applications Intuit dans ChatGPT, la société pourra non seulement approfondir sa relation avec environ 100 millions de clients existants, mais aussi étendre sa portée à de nouveaux publics.
Intuit Inc. est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le groupe propose parallèlement des services de conseil, de formation, d'assistance technique, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de gestion (58,5%) : logiciels de gestion comptable, financière, commerciale et immobilière, de préparation des bulletins de paie, etc. commercialisés principalement sous les marques QuickBooks et Intuit ;
- logiciels de gestion fiscale personnelle (27,3%) : marque TurboTax ;
- logiciels de gestion et de vérification de crédits personnels (10,5% ; Credit Karma) ;
- logiciels de gestion fiscale professionnelle (3,7% ; ProTax) : marques Lacerte, ProSeries, ProFile et ProConnect Tax Online à destination des comptables professionnels.
L'essentiel du CA est réalisé aux Etats-Unis.
