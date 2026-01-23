Intuitive Surgical fait mieux que prévu au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre, Intuitive Surgical a généré des revenus de 2,87 milliards de dollars, en nette progression de 19%. L'activité a été portée par la croissance des volumes, l'augmentation des placements de systèmes da Vinci et l'expansion de la base installée.
Sur les trois derniers mois de l'année, le spécialiste des soins mini-invasifs et pionnier de la chirurgie assistée par robot a dégagé un résultat opérationnel de 864 millions de dollars, contre 735 millions de dollars un an plus tôt.
Enfin, le résultat net s'est élevé à 795 millions de dollars, soit 2,21 dollars par action, contre 686 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.
Au niveau des perspectives pour l'exercice en cours, la société californienne table sur une croissance mondiale des procédures da Vinci comprise entre 13 et 15%, contre 18% en 2025. Une procédure da Vinci désigne une intervention chirurgicale réalisée à l'aide du système robotisé da Vinci, une technologie de chirurgie mini-invasive assistée par robot.
En données non-GAAP, l'entreprise table sur une marge brute comprise dans une fourchette de 67 à 68% des revenus, contre 67,6% en 2025. Cette fourchette tient notamment compte des droits de douane. Parallèlement, toujours en non-GAAP, la croissance des dépenses opérationnelles devrait s'élever entre 11 et 15%, contre 12% un an plus tôt.
Intuitive Surgical, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes vidéo d'assistance à la chirurgie robotique. Les systèmes sont composés d'une console chirurgicale, de bras, d'un endoscope de commande et d'un système d'immersion visuel 3D. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'instruments et d'accessoires (60,8%) : principalement poignées ;
- vente de systèmes robotisés (23,5%) : systèmes commercialisés sous la marque da Vinci (1 526 unités vendues en 2024) et destinés principalement aux chirurgies urologiques, cardio-thoraciques et gynécologiques ;
- prestations d'installation et de formation (15,7%).
66,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
