Intuitive Surgical plonge sur fond d'inquiétude sur l'assurance santé
Le fabricant des robots chirurgicaux da Vinci a maintenu ses prévisions de croissance mondiale, mais son avertissement sur l'effet des changements de la politique de couverture santé aux Etats-Unis déplaît à Wall Street.
L'action Intuitive Surgical cédait près de 10% avant l'ouverture de la bourse américaine. En cause : si le groupe table toujours sur une croissance mondiale des interventions da Vinci proche du point médian de sa fourchette de 13,5% à 15,5% en 2026, il a prévenu que les modifications de certains régimes d'assurance pourraient peser sur la demande.
La croissance des interventions aux Etats-Unis reste positive (12%), mais elle affiche son rythme le plus lent des trois dernières années. La société a indiqué que l'expiration des subventions de l'ère pandémique liées au programme Obamacare (ACA) a eu un impact négatif modeste sur l'activité, en reportant des interventions non urgentes.
Lors de la conférence de présentation, le management est resté prudent et a refusé de chiffrer précisément l'impact de l'effet ACA, ce qui a contribué à peser sur le titre.
Intuitive Surgical, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes vidéo d'assistance à la chirurgie robotique. Les systèmes sont composés d'une console chirurgicale, de bras, d'un endoscope de commande et d'un système d'immersion visuel 3D. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'instruments et d'accessoires (59,8%) : principalement poignées ;
- vente de systèmes robotisés (24,6%) : systèmes vendus sous la marque da Vinci (1 721 unités vendues en 2025) et destinés principalement aux chirurgies urologiques, cardio-thoraciques et gynécologiques ;
- prestations d'installation et de formation (15,6%).
67,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.