Inventiva fait suspendre temporairement sa cotation

La société biopharmaceutique Inventiva annonce la suspension temporaire du cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, à sa demande, depuis l'ouverture du marché ce jeudi à 9h00 (CET).



Cette suspension intervient dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis, portant sur de nouvelles American Depositary Shares (ADS), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l'annonce des modalités définitives de l'offre.



La suspension est effective jusqu'à une nouvelle communication. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre ce 13 novembre, aux alentours de 15h30, correspondant a? l'heure possible de début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global Market.