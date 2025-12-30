Inventiva : JP Morgan Chase au-dessus des 5%

JP Morgan Chase a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Inventiva, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 10 639 188 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,57% du capital et 5,22% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.