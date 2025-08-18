JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 12 août, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,33% du capital et 4,87% des droits de vote.
La banque américaine précise que ce franchissement résulte d'une diminution du nombre d'actions Inventiva détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi individuellement en baisse le même seuil.
Inventiva : JP Morgan Chase sous les 5% des votes
Publié le 18/08/2025 à 15:52
