Inventiva a annoncé le remboursement par anticipation de l'intégralité de l'ensemble des montants dus au titre des Prêts BEI (y compris le principal et les intérêts encourus), pour un montant total de 62,204 millions d'euros. L'entreprise a également racheté et annulé l'intégralité des BSA Tranche A BEI et 700 000 BSA Tranche B BEI, correspondant à environ 22,7 millions d'actions sous-jacentes BEI, pour un prix de rachat agrégé de 50 millions d'euros.
Les BSA BEI restants seront remis en vue de leur annulation dès l'émission des nouveaux BSA BEI, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société, que celle-ci prévoit actuellement de tenir le 30 juin 2026 ou, si cette approbation n'est pas obtenue lors de cette assemblée, lors d'une assemblée générale ultérieure qui se tiendra au plus tard le 31 octobre 2026.
La société a également émis les deux premières tranches de son opération de financement pour un montant brut initial de 75 millions d'euros. La Tranche A concerne 35 millions d'euros d'obligations senior garanties convertibles en action d'une valeur nominale de 1 euro chacune. La Tranche B est de 40 millions d'euros sur des obligations senior garanties amortissables d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune.
Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies orales à base de petites molécules pour le traitement des patients atteints de MASH et d'autres maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société évalue actuellement lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans l'essai clinique pivot de phase 3 pour le traitement des patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique fréquente et évolutive. Inventiva possède une vaste bibliothèque d'environ 240 000 molécules pharmacologiquement pertinentes, dont environ 60% sont exclusives, ainsi qu'un centre de recherche et de développement détenu à 100%.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.