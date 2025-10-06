Invest Securities confirme son conseil d'achat sur le titre OSE Immuno, avec un objectif de cours abaissé de 14,7EUR à 11,9EUR. Le bureau d'études justifie cette révision par la mise à jour de ses hypothèses financières à la suite de récents échanges avec la direction financière. Selon Invest Securities, la nomination intérimaire de Marc Le Bozec à la présidence et le lancement d'un processus pour recruter un CEO permanent constituent une première étape vers une gouvernance stabilisée. Le broker estime qu''une personnalité neutre, indépendante et expérimentée en licensing' serait essentielle pour regagner la confiance des parties prenantes. Le bureau d'analyses souligne par ailleurs que la visibilité financière de la société s'étend désormais jusqu'au début du quatrième trimestre 2026, contre le premier trimestre 2027 précédemment, du fait du retrait d'un milestone AbbVie prévu en 2025. D'après la note, le plan de marche présenté devrait toutefois permettre de 'dissiper la pression baissière qui pesait sur le titre'.