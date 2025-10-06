Invest Securities abaisse sa cible sur OSE Immuno
Publié le 06/10/2025 à 09:47
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|6,720 EUR
|-3,59 %
|+13,11 %
|-6,14 %
|03/10
|OSE Immunotherapeutics SA : changements à la direction
|CI
|03/10
|OSE Immunotherapeutics nomme un directeur général par intérim
|MT
Publié le 06/10/2025 à 09:47
|OSE Immunotherapeutics SA : changements à la direction
|03/10
|CI
|OSE Immunotherapeutics nomme un directeur général par intérim
|03/10
|MT
|OSE Immuno nomme Marc Le Bozec directeur général par intérim
|03/10
|Seche Environnement : Carmila, Legrand, VusionGroup ..les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
|03/10
|Aller plus haut, aller plus hauuuut
|03/10
|Bourse : Legrand accélère dans l'IA, UBS exposé à une faillite, le B777X en retard
|03/10
|OSE Immunotherapeutics : cessation des fonctions de Nicolas Poirier en tant que directeur général
|03/10
|OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Marc Le Bozec en tant que PDG intérimaire
|03/10
|RE
|OSE Immuno poursuit son envolée, Oddo BHF confirme son conseil
|01/10
|OSE Immunotherapeutics nomme Markus Cappel président du conseil d'administration
|01/10
|MT
|OSE Immunotherapeutics : nomination du Conseil d'administration et élection de son président
|30/09
|CI
|OSE Immunotherapeutics SA signe un accord de partenariat stratégique pour accélérer le développement de projets innovants en immunothérapie
|26/09
|CI
|OSE Immuno signe un partenariat stratégique avec Inserm Transfert et la fac de Nantes
|26/09
|Jamais contents !
|26/09
|Bourse : encore un beau contrat pour Alstom, Intel tape de l'argent à tout le monde, Volkswagen peine
|26/09
|OSE Immunotherapeutics conclut un partenariat en immunothérapie
|26/09
|MT
|A une semaine d'une AG sous haute tension, la justice inflige un revers à la direction d'OSE
|24/09
|Powell fait du Powell, Trump fait du Trump
|24/09
|Bourse : Exail lève des fonds, Atos signe un contrat, Micron assure, Alibaba flambe
|24/09
|OSE Immunotherapeutics renonce à faire appel dans le litige avec ses actionnaires minoritaires
|24/09
|MT
|OSE Immunotherapeutics : Le Conseil d'Administration renonce à faire appel de la décision du tribunal
|23/09
|RE
|Les Conseillers en Vote Recommandent aux Actionnaires d'OSE de Rejeter les Modifications Proposées
|22/09
|MT
|Oddo BHF confirme sa recommandation sur OSE Immuno
|19/09
|OSE Immunotherapeutics SA - Shareholder/Analyst Call
|18/09
|La Bourse retrouve sa cape d'invincibilité
|12/09
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national