Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Affluent Medical

Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Affluent Medical avec un objectif de cours abaissé de 2,7 à 2,5 euros après que le groupe a publié des résultats S1 marqués par une perte nette stable.



'La société dispose d'une marge de manoeuvre financière limitée, avec une visibilité jusqu'à fin 2025 impliquant la réalisation d'un financement d'ici décembre' note l'analyste qui, au regard de la dynamique d'OPEX, relève de 6 à 10 MEUR le montant qu'il estime nécessaire pour atteindre mi-2026 et certains jalons cliniques majeurs.



La note précise que le calendrier clinique a été confirmé : dépôt De Novo pour KALIOS attendu au premier semestre 2026, option d'Edwards envisagée la même année, poursuite de l'essai ARTUS avec fin de recrutement visée au T2/T3 2026, tandis que l'étude pilote d'EPYGON souffre encore d'un rythme de recrutement lent.