Pour la 3ème fois consécutive, Alten a dépassé les attentes d'Invest Securities. L'analyste estime que cette publication du 1er trimestre 2026 confirme surtout que l'activité s'est stabilisée, notamment en Allemagne et pour le secteur Auto.
"Comme à son habitude, le management a dévoilé des objectifs 2026 prudents, mais ces derniers traduisent aussi cette stabilisation, avec un léger rebond de la rentabilité" indique le bureau d'analyse.
Au regard de la base de comparaison et de l'effet jours ouvrés, l'analyste continue de penser qu'un léger rebond est possible au 2ème semestre 2026, mais il faudra patienter plusieurs mois avant de le confirmer.
"Au regard de la valorisation actuelle qui n'oblige pas à intégrer des attentes agressives, nous réduisons légèrement nos BPA 2026-28e (-2,6%/-2,0%/-1,6%), tout en restant au-dessus des guidances" rajoute Invest Securities.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.