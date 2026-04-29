Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Alten

Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours abaissé à 128 E (contre 132 E) avec la reprise timide du momentum et une valorisation historiquement basse.

Pour la 3ème fois consécutive, Alten a dépassé les attentes d'Invest Securities. L'analyste estime que cette publication du 1er trimestre 2026 confirme surtout que l'activité s'est stabilisée, notamment en Allemagne et pour le secteur Auto.



"Comme à son habitude, le management a dévoilé des objectifs 2026 prudents, mais ces derniers traduisent aussi cette stabilisation, avec un léger rebond de la rentabilité" indique le bureau d'analyse.



Au regard de la base de comparaison et de l'effet jours ouvrés, l'analyste continue de penser qu'un léger rebond est possible au 2ème semestre 2026, mais il faudra patienter plusieurs mois avant de le confirmer.



"Au regard de la valorisation actuelle qui n'oblige pas à intégrer des attentes agressives, nous réduisons légèrement nos BPA 2026-28e (-2,6%/-2,0%/-1,6%), tout en restant au-dessus des guidances" rajoute Invest Securities.