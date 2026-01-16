Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Drone Volt

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 0,85 E (contre 0,92 E).



L'analyste estime que la fin d'année est décevante, mais que le début d'année est plus porteur.



Selon Invest Securities, la fin d'année est décevante pour les ventes de solutions propriétaires (drones et services) en raison de décalages de commandes ou de démarrage de contrats, de sorte que l'objectif d'EBITDA publié positif au 2ème semestre 2025 ne sera pas atteint.



"Pour autant, l'exercice 2025 traduit l'accélération de la migration vers les solutions propriétaires (86% de la MB vs 56% en 2024) et surtout, les perspectives sur le début d'année 2026 semblent prometteuses, avec plusieurs contrats significatifs dans les services signés ou en négociations" indique le bureau d'analyse.



"Si nos estimations 2025-27e sont réduites suite à cette publication, les 19,4mEUR levés en 2025 sont suffisants pour atteindre le break-even cash désormais attendu en 2028 (contre 2027 précédemment)" rajoute Invest Securities en conclusion.