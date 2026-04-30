Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Sopra Steria

Invest Securities maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours abaissé à 228 E (contre 244 E) après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.

L'analyste estime que la performance du 1er trimestre 2026 (+3,2% en lfl et +4,4% hors SFT) est la meilleure des réponses aux craintes de disruption des métiers de services IT par l'IA.



"Si le contexte incertain ne plaide pas pour un relèvement des attentes, ce début d'année les sécurise, tout comme les guidances réitérées hier avec confiance" indique le bureau d'analyse.



"Nos BPA 2026-28e sont légèrement relevées (+0,7%/+2,4%/+2,1%) pour intégrer les acquisitions de Starion et Nexova, ainsi que le petit programme de rachat d'actions (1,8% du capital) annoncé hier" rajoute Invest Securities.



L'analyste souligne que si la hausse de prime de risque explique l'abaissement de son objectif de cours (228EUR vs 244EUR), le potentiel reste particulièrement significatif au regard d'une valorisation totalement dépréciée (EV/EBITA 2026-27e de 5,8x-5,0x, FCF yield avt BFR 2026e de 12,6% !).



Selon le broker, le positionnement pertinent (souveraineté en Europe), la valorisation et le retour d'un momentum positif confortent son opinion à l'achat.