Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Toosla

Invest Securities estime que les résultats 2025 sont en deçà de ses attentes, mais l'essentiel est ailleurs selon l'analyste car Toosla est parvenu à restructurer sa dette en février, avec à la clé un haircut massif (10,7mEUR) qui va lui permettre de repartir sur une base assainie (dette financière ramenée à 1,6mEUR) pour déployer son nouveau modèle économique Asset Light.



L'analyste indique ce matin que le seul bémol de cette restructuration réside dans le financement pour partie (3,5mEUR) par une Equity Line qui va s'avérer particulièrement dilutive au regard d'une capitalisation tombée à 0,5mEUR malgré un nombre d'actions déjà multiplié par 5x depuis le début d'année.



"Si nous ajustons légèrement à la baisse nos attentes qui s'avèrent plus conservatrices que celles du management qui vise un FCF >0 en 2027, la forte réduction de notre objectif de cours (0,05EUR contre 0,4EUR) tient au nombre d'actions fully diluted retenu (225m contre 58m)" explique le bureau d'analyse.