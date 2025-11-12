Invest Securities adopte une position 'vente' sur Worldline (précédemment 'sous revue') avec un objectif de cours de 1,3 euro, avec des estimations à nouveau sensiblement réduites pour intégrer les cessions, l'essentiel du plan de redressement et les 2 levées prévues.
'Si le plan North Star 2030 a le mérite de la transparence et d'une certaine simplicité (recentrage sur les paiements en Europe, simplification du modèle et convergence des plateformes), il est loin d'être enthousiasmant', juge l'analyste.
Ce dernier pointe en effet 'un momentum opérationnel qui restera négatif jusqu'à mi-2027 et un rebond modéré des résultats et des FCF qui doivent seulement retrouver en 2030 les niveaux réalisés par le groupe en 2023 !'
'Cette feuille de route peu séduisante à court terme, combinée à la nécessité de stopper la spirale négative sur la situation financière, explique la restructuration financière qui s'avèrera particulièrement dilutive', poursuit-il.
Invest Securities adopte une position 'vente' sur Worldline
Publié le 12/11/2025 à 10:03 - Modifié le 12/11/2025 à 10:27
