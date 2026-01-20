Invest Securities ajuste sa cible sur Bigben Interactive
Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Bigben Interactive avec un objectif de cours ajusté de 2,5 à 2,4 euros, intégrant sa filiale Nacon au cours actuel, après un point d'activité du groupe d'accessoires pour consoles de jeux vidéo.
"Le CA du 3e trimestre 2025/26 est ressorti en baisse de 3,8%, pénalisé par la chute des accessoires de Nacon aux Etats-Unis, qui a conduit ce dernier à réviser en baisse sa guidance de CA 2025/26 à stable contre en croissance soutenue précédemment", souligne l'analyste.
"La division Audio-Video/Telco ressort en hausse de 9,9% à 38,2 MEUR, grâce au succès continu de la gamme Force et à la premiumisation", note cependant l'analyste, qui pointe en outre une renégociation de l'OC (obligation convertible) en cours.
Selon Invest Securities, une proposition d'aménagement sera soumise à un vote des obligataires le 2 février, pour lequel Bigben a d'ores et déjà obtenu des accords pour environ 51% des OC restantes, sachant qu'il doit en sécuriser au minimum 66%.
Bigben Interactive figure parmi les leaders européens de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo (56,4%) : manettes, volants, cartes mémoire, pistolets, etc. En outre, le groupe développe une activité d'édition de logiciels de jeux vidéo ;
- conception et distribution d'accessoires pour téléphones mobiles (33%) ;
- développement et vente de produits audio électroniques grand public (10,6%) : chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, radios, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (24,5%), Asie (4,6%) et Afrique (0,1%).
