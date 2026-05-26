Invest Securities ajuste son objectif de cours sur Audacia

Invest Securities estime qu'Audacia parvient à tirer son épingle du jeu grâce au succès de Quantonation dans le quantique.



Selon l'analyste pour les autres fonds thématiques, le contexte est plus compliqué, ce qui repousse les levées de fonds (décalage de quelques mois de la guidance de 1MdEUR d'AUM) et pénalise les résultats, d'autant que le groupe supporte les start-ups costs.



"Ceci explique des résultats 2025 en deçà de nos attentes et des estimations 2026-27e réduites. Si la séquence d'amélioration des résultats est décalée plus ou moins d'un an, la création de valeur liée à l'investissement en direct dans les fonds et au carried interest se renforce et se rapproche (2028), ce qui justifie le maintien de notre opinion" indique le bureau d'analyse.



Invest Securities maintient son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours légèrement ajusté (8,8EUR contre 9EUR) "qui n'intègre pas encore à ce stade la captation pour les actionnaires de la revalorisation Iet du carried interest" selon l'analyste.