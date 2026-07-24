Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 66 EUR après la publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre et du relèvement de la guidance sur 2026.
Aubay a publié un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2026 dynamique, en croissance organique soutenue de +12,2%, en ligne avec les attentes d'Invest Securities.
"Face aux incertitudes qui pèsent sur l'impact de l'IA sur l'activité des ESN, cette publication s'avère rassurante. Aubay évolue dans un marché où la demande demeure soutenue, comme l'illustre la progression des appels d'offres émis par les donneurs d'ordres" indique le bureau d'analyse.
Le groupe relève ses guidances 2026. Le scénario de l'analyste reste toutefois inchangé, celui-ci anticipant déjà ce relèvement.
Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;
- prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'oeuvre et développement d'applications, etc. ;
- prestations de maintenance ;
- prestations d'infogérance.
Le CA par marché se ventile entre banque (39,6%), assurance (18,1%), services et santé (13,8%), télécoms et médias (12,1%), industrie et transport (8,4%), administration (4,9%), commerce et distribution (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume-Uni (58,3%), Espagne et Portugal (21%), Italie (17,6%), et Benelux (3,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.