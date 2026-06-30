Invest Securities confirme son conseil sur Obiz après la publication des résultats

Invest Securities confirme son objectif de cours de 4,6EUR et son opinion d'achat sur le titre après l'annonce des résultats de la plateforme digitale de marketing relationnel.



L'EBITDA du premier semestre 2025/26 s'établit à 1,3 MEUR, légèrement au-dessus des attentes d'Invest Securities (1,0 MEUR).



Le bureau d'analyse estime que cette performance est conforme à l'objectif de retour à la profitabilité, soutenu par la croissance du segment des programmes affinitaires, plus rentable, ainsi que par les mesures de transformation engagées l'an dernier, notamment la fusion opérationnelle des activités de SLD et d'Obiz, le renforcement du pouvoir de fixation des prix et l'élargissement de l'offre.



Selon Invest Securities le 2ème semestre devrait être plus profitable que le 1er semestre grâce à la forte activité billetterie en juillet-août, plus rentable que les cartes-cadeau.



"Le groupe est confiant en ses perspectives au 2ème semestre et demeure engagé dans l'amélioration de sa performance opérationnelle. Nos estimations d'EBITDA sont inchangées (3,3mEUR en 2025/26e)" indique le bureau d'analyse.

