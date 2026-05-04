Invest Securities conforté à l'achat sur Capgemini après le point d'activité
Invest Securities réaffirme son opinion "achat" et son objectif de cours de 200 EUR sur Capgemini, revenant sur le point d'activité trimestriel du groupe de services informatiques, marqué selon lui par une confirmation de la reprise organique.
Publié le 04/05/2026 à 09:22
"Les guidances 2026, réitérées jeudi, sont confortées, voire apparaissent même prudentes au regard du maintien attendu d'une solide dynamique au 2e trimestre 2026", poursuit-il, laissant inchangées ses estimations 2026-28.
Justifiant aussi sa position "achat" par une valorisation excessivement faible et la reprise progressive du momentum, le bureau d'études espère que le CMD (journée investisseurs) du 27 mai pourra "aider à rassurer sur le fait que l'IA est une opportunité (tout comme l'offshore l'avait été en son temps) pour un acteur comme Capgemini".