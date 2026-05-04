Invest Securities conforté à l'achat sur Capgemini après le point d'activité

Invest Securities réaffirme son opinion "achat" et son objectif de cours de 200 EUR sur Capgemini, revenant sur le point d'activité trimestriel du groupe de services informatiques, marqué selon lui par une confirmation de la reprise organique.

"Si l'amélioration par rapport au 4e trimestre 2025 est moins prononcée que certains de ses concurrents, la performance du 1er trimestre 2026 est solide (+4,5% en données comparables) et traduit une reprise progressive de la demande, portée par les projets transformants pour intégrer l'IA à l'échelle chez les clients", salue l'analyste.



"Les guidances 2026, réitérées jeudi, sont confortées, voire apparaissent même prudentes au regard du maintien attendu d'une solide dynamique au 2e trimestre 2026", poursuit-il, laissant inchangées ses estimations 2026-28.



Justifiant aussi sa position "achat" par une valorisation excessivement faible et la reprise progressive du momentum, le bureau d'études espère que le CMD (journée investisseurs) du 27 mai pourra "aider à rassurer sur le fait que l'IA est une opportunité (tout comme l'offshore l'avait été en son temps) pour un acteur comme Capgemini".