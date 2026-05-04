"Si l'amélioration par rapport au 4e trimestre 2025 est moins prononcée que certains de ses concurrents, la performance du 1er trimestre 2026 est solide (+4,5% en données comparables) et traduit une reprise progressive de la demande, portée par les projets transformants pour intégrer l'IA à l'échelle chez les clients", salue l'analyste.

"Les guidances 2026, réitérées jeudi, sont confortées, voire apparaissent même prudentes au regard du maintien attendu d'une solide dynamique au 2e trimestre 2026", poursuit-il, laissant inchangées ses estimations 2026-28.

Justifiant aussi sa position "achat" par une valorisation excessivement faible et la reprise progressive du momentum, le bureau d'études espère que le CMD (journée investisseurs) du 27 mai pourra "aider à rassurer sur le fait que l'IA est une opportunité (tout comme l'offshore l'avait été en son temps) pour un acteur comme Capgemini".