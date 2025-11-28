Invest Securities conforté dans sa position "achat" sur Voltalia

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 11,2 euros sur Voltalia, se disant conforté dans son sentiment et ses estimations par une présentation investisseurs organisée jeudi avec le management.



Si elle n'apporte pas d'éléments nouveaux, le bureau d'études en retient "la posture confiante du management quant aux objectifs 2025, la confirmation par ce dernier du calendrier de cessions et la précision dont il a fait preuve dans sa communication".



"Cela illustre le travail de fond mené depuis 1 an au travers du plan SPRING", juge l'analyste, rappelant que celui-ci vise notamment à renforcer la confiance entre les actionnaires et le management via une communication affinée.