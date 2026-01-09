Invest Securities dégrade sa recommandation sur Upergy

UBS reste sur une recommandation Neutre sur le titre mais relève fortement son objectif de cours à 35 E (contre 26 E).



L'analyste anticipe de solides résultats pour le 4ème trimestre/2ème semestre, confirmant la résilience des marges.



"Les perspectives pour 2026 laissent présager une reprise progressive, mais l'action a progressé de plus de 20 % ces trois derniers mois" souligne le bureau d'analyse.



Rappelons que Rexel a confirmé ses prévisions sur l'ensemble de l'année 2025. Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants légèrement positive (affinée de "stable à légèrement positive"), une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6%, une conversion du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025.