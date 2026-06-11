FSDV est une foncière détenant un patrimoine locatif régional de bureaux, entrepôts et locaux d'activité de 866mEUR au rendement de 7,1%, indique ce matin Invest Securities.
L'analyste estime que le groupe a présenté un plan à horizon 2030 qui semble crédible, les dirigeants ayant démontré leur capacité à créer de la valeur (TRI de l'ANR de +13% depuis 2014).
"Il devrait porter le RNR/action de +16,8%/an jusqu'en 2030 à 2,3EUR et l'ANR/action de liquidation de +9,4% à 35,8EUR, ces derniers bénéficiant d'un réemploi important du RNR" souligne le bureau d'analyse.
Invest Securities initie la couverture du titre avec un objectif de cours de 17,4EUR (-4% par rapport au cours actuel) et une opinion Neutre "qui se base sur un titre illiquide dans l'attente de la finalisation des reclassements par les dirigeants".
Invest Securities est neutre sur la foncière FSDV
Publié le 11/06/2026 à 09:57
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