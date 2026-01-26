Invest Securities estime que le titre Mauna Kea reste sous-évalué

Malgré la hausse récente, Invest Securities estime que le titre reste sous-évalué. L'analyste est à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 0,20EUR.



"Après des obstacles initiaux importants, la société a mené une restructuration et un plan de sauvegarde qui l'ont libéré de ses contraintes financières" indique le bureau d'analyse.



Invest Securities souligne dans son étude du jour que le groupe bénéficie d'une force de vente optimisée et de leviers de croissance clairs : applications GI historiques, synergies avec TaeWoong, cadre de remboursement possiblement plus favorable et potentiel de CellTolerance®.



"La solide performance du 4ème trimestre 2025 valide la trajectoire".



"Cellvizio® est une nouvelle modalité qui améliore la détection des lésions, réduit les biopsies inutiles et optimise le parcours de soins, s'imposant comme un compagnon essentiel de l'endoscopie avec un soutien renforcé de la communauté médicale" rajoute Invest Securities.