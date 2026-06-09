Invest Securities initie la couverture d'Aubay à l'achat
Invest Securities initie la couverture d'Aubay avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 65 EUR (+14%), mettant en avant de nombreux arguments en faveur de cette société de services informatiques qui, selon lui, "a tout d'une grande".
Son argumentaire repose notamment sur l'accélération en cours du marché des services informatiques, la capacité de la société à répondre aux enjeux liés à l'IA et son aptitude à gagner des parts de marché grâce à ses multiples avantages concurrentiels.
Le bureau d'études attend aussi la confirmation d'un meilleur momentum au 1er semestre 2026, qui pourrait conduire à un relèvement par Aubay de ses guidances, ainsi qu'une "valorisation raisonnable en dépit d'une performance boursière remarquable".
Enfin, Invest Securities met en avant une politique d'allocation du capital qu'il juge "pertinente pour l'actionnaire", ainsi qu'un "profil risk/reward attractif (modélisation de scénarios alternatifs)".
Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;
- prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'oeuvre et développement d'applications, etc. ;
- prestations de maintenance ;
- prestations d'infogérance.
Le CA par marché se ventile entre banque (39,6%), assurance (18,1%), services et santé (13,8%), télécoms et médias (12,1%), industrie et transport (8,4%), administration (4,9%), commerce et distribution (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume-Uni (58,3%), Espagne et Portugal (21%), Italie (17,6%), et Benelux (3,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.