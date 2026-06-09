Invest Securities initie la couverture d'Aubay à l'achat

Invest Securities initie la couverture d'Aubay avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 65 EUR (+14%), mettant en avant de nombreux arguments en faveur de cette société de services informatiques qui, selon lui, "a tout d'une grande".

Son argumentaire repose notamment sur l'accélération en cours du marché des services informatiques, la capacité de la société à répondre aux enjeux liés à l'IA et son aptitude à gagner des parts de marché grâce à ses multiples avantages concurrentiels.



Le bureau d'études attend aussi la confirmation d'un meilleur momentum au 1er semestre 2026, qui pourrait conduire à un relèvement par Aubay de ses guidances, ainsi qu'une "valorisation raisonnable en dépit d'une performance boursière remarquable".



Enfin, Invest Securities met en avant une politique d'allocation du capital qu'il juge "pertinente pour l'actionnaire", ainsi qu'un "profil risk/reward attractif (modélisation de scénarios alternatifs)".