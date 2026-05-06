Invest Securities laisse ses estimations inchangées et réitère son opinion sur Derichebourg

Le groupe a annoncé hier matin la signature d'un accord pour l'acquisition de Scholz Recycling, acteur européen majeur du recyclage.



Selon Invest Securities il est difficile d'apprécier précisément la création de valeur de l'opération, même si elle permettrait au groupe d'accroître de +50% son CA.



L'analyste estime qu'en supposant un prix de 700mEUR (3x l'EBITDA), l'opération sera neutre sur le BPA à court terme du fait de la faible rentabilité et peut devenir très relutive (>+10%) en cas de redressement de la marge.



Dans l'attente de précisions supplémentaires et de la finalisation attendue d'ici septembre 2026, Invest Securities laisse ses estimations inchangées et réitère son opinion à l'achat avec un objectif de cours à 11EUR.