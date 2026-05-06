Le groupe a annoncé hier matin la signature d'un accord pour l'acquisition de Scholz Recycling, acteur européen majeur du recyclage.
Selon Invest Securities il est difficile d'apprécier précisément la création de valeur de l'opération, même si elle permettrait au groupe d'accroître de +50% son CA.
L'analyste estime qu'en supposant un prix de 700mEUR (3x l'EBITDA), l'opération sera neutre sur le BPA à court terme du fait de la faible rentabilité et peut devenir très relutive (>+10%) en cas de redressement de la marge.
Dans l'attente de précisions supplémentaires et de la finalisation attendue d'ici septembre 2026, Invest Securities laisse ses estimations inchangées et réitère son opinion à l'achat avec un objectif de cours à 11EUR.
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,4%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (53,4% du CA) et de métaux ferreux (41,5%). Le solde du CA (5,1%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5,5%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,2%), Europe (24,3%) et Amériques (6,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.