Invest Securities maintient son conseil sur Adocia

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 17,6 E (contre 18,3 E) en raison d'un pur effet mécanique lié à l'opération financière.



L'analyste est convaincu du potentiel de création de valeur à moyen terme.



Adocia a annoncé hier avoir levé 10mEUR via une opération réservée au fonds américain CVI, renforçant une trésorerie qui lui assure désormais une visibilité financière jusqu'au début de 2027.



L'analyste estime que cette levée de fonds s'inscrit dans une dynamique stratégique claire : poursuivre le développement de ses plateformes propriétaires dans le diabète et l'obésité, et pousser sa dernière innovation, AdoXLong, une technologie dédiée aux formulations injectables mensuelles.



Selon Invest Securities, l'environnement du marché joue également en faveur de la société, avec l'arrivée à échéance des brevets du semaglutide, l'élargissement des dispositifs de remboursement des traitements anti-obésité dans des zones clés comme les États-Unis, et une compétition accrue entre les grands laboratoires poussés à miser sur le volume plutôt que sur le prix.



"Dans ce contexte, les acteurs du secteur cherchent de plus en plus à s'associer à des spécialistes des technologies innovantes de délivrance et de reformulation, un positionnement où Adocia dispose d'atouts reconnus" rajoute le bureau d'analyse.