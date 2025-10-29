Invest Securities maintient son conseil sur CapGemini

Invest Securities maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 232 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.



'Même si le management a quelque peu calmé les ardeurs lors de la présentation en évoquant un environnement de marché toujours compliqué et des pressions sur les prix qui demeurent, le retour de la croissance organique au T3 25, après 7 trimestres de contractions, ainsi que le léger relèvement de la croissance organique 2025 pourraient permettre d'enclencher un rerating' indique le bureau d'analyse dans sa note du jour.



Invest Securities estime que cette accélération progressive de la croissance organique, combinée à l'impact relutif de l'acquisition de WNS, pourrait permettre à CapGemini de retrouver un momentum positif et effacer petit à petit les craintes liées à la disruption du secteur par l'IA.



'Nos estimations 2025-27e qui intégraient déjà WNS depuis le 22 septembre sont marginalement ajustées (+1,1%/-1,1%/-1,5% au niveau des BPA)' rajoute l'analyste en conclusion de son étude.