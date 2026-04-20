Invest Securities maintient son conseil sur Fonciere Inea

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 39,2 E.

Invest Securities indique que INEA a mis un terme à 20 années de croissance qui auront abouti à un patrimoine d'actifs régionaux de 1,1MdEUR hors droits (79% bureaux, 21% parcs d'activités).





Selon l'analyste, les prochains exercices seront consacrés à son optimisation afin d'améliorer l'occupation (88,4%) qui est historiquement impactée par les livraisons récentes.





"Les cessions attendues viendront détendre la LTV (53,8% hors droits norme Epra à fin 2025) alors que la valeur du patrimoine, qui n'a été que peu impactée par la hausse des taux, devrait se maintenir" explique l'analyste dans son étude.





Invest Securities estime que la hausse du coût de la dette (3,6% à fin 2025) sera compensée par les cessions et la réduction de la vacance si bien que le RNR/action devrait croitre de +3,4%/an jusqu'en 2030.