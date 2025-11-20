Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre Toosla

Invest Securities annonce placer le titre Toosla sous revue (contre Achat) avec un objectif de cours sous revue (contre 2,4 E) dans l'attente d'un accord avec les créanciers.



'Plus que les résultats semestriels résistants au regard du contexte, les investisseurs ont réagi très négativement (-71% en 1 mois) à l'annonce d'une restructuration financière et d'une possible levée de fonds associée' indique le bureau d'analyse.



Invest Securities estime qu'avec une capitalisation boursière tombée à moins de 1mEUR, l'issue de la renégociation avec les créanciers revêt d'un enjeu majeur, en ayant en tête que toutes les parties ont intérêt à trouver un accord (DN fin juin de 18,9mEUR, dont 20,3mEUR de dettes brutes).



L'analyste estime également que la stratégie axée sur la monétisation de la plateforme et un modèle économique Asset Light vont selon nous dans le bon sens, même si les ambitions revues à la baisse à Paris sous la pression financière nous conduisent à abaisser nos attentes.



Selon l'analyste, l'impact est marginal comparativement à celui de la restructuration financière.