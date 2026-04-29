Invest Securities n'est plus à vente sur Worldline
Invest Securities relève sa recommandation sur Worldline de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours rehaussé de 0,22 à 0,26 EUR, intégrant un produit de cessions supérieur de +65 MEUR à ses attentes.
"Au 1er trimestre 2026, le management a finalisé sa restructuration financière et va pouvoir désormais se concentrer sur le redressement opérationnel. Ce dernier va prendre du temps, même si la performance trimestrielle est encourageante", juge l'analyste.
"Les guidances 2026, réitérées hier soir, le confirment et le vrai sujet est surtout la réaccélération de la croissance organique sur la période 2027-2030 (TMVA d'environ +4%)", poursuit-il, tout en laissant inchangées ses estimations 2026-2028 de résultats.
S'il n'a plus de raison d'être à la vente sur le titre du groupe de solutions de paiement, le bureau d'études juge "difficile de se montrer plus optimiste à court terme", tant qu'il ne dispose pas de signal de réaccélération de la croissance.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.