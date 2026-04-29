Invest Securities n'est plus à vente sur Worldline

Invest Securities relève sa recommandation sur Worldline de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours rehaussé de 0,22 à 0,26 EUR, intégrant un produit de cessions supérieur de +65 MEUR à ses attentes.

"Au 1er trimestre 2026, le management a finalisé sa restructuration financière et va pouvoir désormais se concentrer sur le redressement opérationnel. Ce dernier va prendre du temps, même si la performance trimestrielle est encourageante", juge l'analyste.



"Les guidances 2026, réitérées hier soir, le confirment et le vrai sujet est surtout la réaccélération de la croissance organique sur la période 2027-2030 (TMVA d'environ +4%)", poursuit-il, tout en laissant inchangées ses estimations 2026-2028 de résultats.



S'il n'a plus de raison d'être à la vente sur le titre du groupe de solutions de paiement, le bureau d'études juge "difficile de se montrer plus optimiste à court terme", tant qu'il ne dispose pas de signal de réaccélération de la croissance.