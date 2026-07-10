Invest Securities initie la couverture sur le titre avec une opinion Achat et un objectif de cours de 34 EUR (+41%) après la publication des résultats du 1er semestre.
L'analyste estime que le promoteur traverse un bas de cycle marqué depuis la crise sanitaire tant dans le résidentiel que le tertiaire.
Mais selon l'analyste le groupe dispose d'avantages concurrentiels structurants (maillage territorial, double compétence résidentiel/tertiaire, maîtrise du foncier complexe...) pour conserver son profil opérationnel résilient.
Dans un scénario de marché prudent (pas de reprise du marché avant les présidentielles), Invest Securities anticipe un TMVA 2025-28e du RN pdg de +3,2% permettant de financer une politique de distribution de dividendes généreuse (rendement de 9,1%) en dépit de la normalisation en vue du BFR.
Invest Securities n'anticipe pas une OPA du 1er actionnaire et concurrent Promogim.
"Le titre affiche des multiples de valorisation de bas de cycle qui mériteraient de rerater dans le temps. Notre valorisation offre un potentiel de hausse substantiel" indique le bureau d'analyse.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.