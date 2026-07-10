Invest Securities passe à l'achat sur le titre Kaufman & Broad

Invest Securities initie la couverture sur le titre avec une opinion Achat et un objectif de cours de 34 EUR (+41%) après la publication des résultats du 1er semestre.



L'analyste estime que le promoteur traverse un bas de cycle marqué depuis la crise sanitaire tant dans le résidentiel que le tertiaire.



Mais selon l'analyste le groupe dispose d'avantages concurrentiels structurants (maillage territorial, double compétence résidentiel/tertiaire, maîtrise du foncier complexe...) pour conserver son profil opérationnel résilient.



Dans un scénario de marché prudent (pas de reprise du marché avant les présidentielles), Invest Securities anticipe un TMVA 2025-28e du RN pdg de +3,2% permettant de financer une politique de distribution de dividendes généreuse (rendement de 9,1%) en dépit de la normalisation en vue du BFR.



Invest Securities n'anticipe pas une OPA du 1er actionnaire et concurrent Promogim.



"Le titre affiche des multiples de valorisation de bas de cycle qui mériteraient de rerater dans le temps. Notre valorisation offre un potentiel de hausse substantiel" indique le bureau d'analyse.