Invest Securities passe à l'achat sur Waga Energy avec un objectif de cours de 28 E

Dans une approche spéculative, Invest Securities initie la couverture avec une opinion d'achat et un objectif de cours de 28EUR sur Waga Energy.



L'analyste estime que EQT, bloqué à 86% du capital à l'issue de son OPA de fin 2025, va inévitablement lancer une 2nde offre pour opérer un retrait obligatoire.



"Si le calendrier semble bien balisé (4ème trimestre 2026 ou 2ème trimestre 2027), la principale inconnue est le prix" indique Invest Securities.



"Alors que nos estimations mettent l'accent sur un besoin en fonds propres de 67mEUR à fin 2027e (305mEUR au total sur la période 2025-40), nous anticipons, en amont de la 2ème offre d'EQT, une augmentation de capital qui pèsera mécaniquement sur le prix" explique le bureau d'analyse.



Selon Invest Securities, ce niveau de 28EUR offre une prime de +18% sur le prix de la 1ère offre, ce qui semble être le minimum acceptable pour convaincre les minoritaires récalcitrants.