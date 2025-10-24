Invest Securities confirme son conseil d'achat sur Dassault Systèmes mais révise à la baisse son objectif de cours, passant de 45 à 42 euros.
Néanmoins, grâce à la récurrence de son modèle économique et au pilotage de ses coûts fixes, le groupe parvient à limiter l'impact sur les résultats du ralentissement de l'activité, estime l'analyste.
'Si les perspectives moyen/long terme demeurent inchangées, voire même légèrement améliorées avec l'émergence de l'IA, il est difficile d'identifier des catalyseurs à court terme', ajoute le broker. Dans ce contexte, Invest réduit ses prévisions de BPA pour 2025-2027 de respectivement -2%/-5%/-4%.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
