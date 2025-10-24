Invest Securities confirme son conseil d'achat sur Dassault Systèmes mais révise à la baisse son objectif de cours, passant de 45 à 42 euros.

Néanmoins, grâce à la récurrence de son modèle économique et au pilotage de ses coûts fixes, le groupe parvient à limiter l'impact sur les résultats du ralentissement de l'activité, estime l'analyste.

'Si les perspectives moyen/long terme demeurent inchangées, voire même légèrement améliorées avec l'émergence de l'IA, il est difficile d'identifier des catalyseurs à court terme', ajoute le broker. Dans ce contexte, Invest réduit ses prévisions de BPA pour 2025-2027 de respectivement -2%/-5%/-4%.