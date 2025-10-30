Invest Securities réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours réduit de 252 à 242 euros sur Sopra Steria, attendant 'désormais d'en savoir plus sur l'identité du nouveau CEO qui sera à priori extérieur au groupe et sur sa stratégie avant d'infléchir son opinion'.

'Alors que Sopra Steria figurait encore cet été parmi nos titres préférés dans les Services IT, le départ de C. Malargé et l'incertitude entourant la France (42% du CA) compte tenu du contexte politique nous incitent désormais à davantage de prudence', affirme l'analyste.

Plus que la publication trimestrielle décevante, ceci justifie selon Invest Securities la réduction sensible de ses BPA 2025-27 (-2,3%/-7%/-7,6%). Il pointe néanmoins une très faible valorisation actuelle post révisions (EV/EBITA 2025-26e de 5,9-5,4 fois).