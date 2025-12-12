Invest Securities réitère son opinion "vente" sur Worldline, avec un objectif de cours réduit de 1,3 à 1 euro, jugeant que la cession de l'activité orchestration annoncée lundi "s'avère dilutive et pourrait ne pas être la dernière" de son point de vue.

"La feuille de route 2030, pour l'instant inchangée par rapport aux objectifs présentés mi-novembre, reste peu enthousiasmante (objectifs 2030 prudents et retour d'un momentum positif pas avant mi-2027)", estime en outre l'analyste.

"Surtout, la restructuration financière qui comprend 2 augmentations de capital pour 500 millions d'euros, s'avérera d'autant plus dilutive que le cours a encore baissé de -33% en 1 mois", met-il aussi en avant.