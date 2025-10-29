Invest Securities réitère son conseil sur Assystem

Invest Securities réitère son conseil à vendre sur le titre et maintient son objectif de cours à 38 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.



'Après un solide 3ème trimestre 2025 (+6,8%) porté par l'international (+13,2%), la croissance organique sur 9 mois atteint +5,4%, ce qui aurait pu inciter le management à relever sa guidance 2025 (+5% environ)' indique le bureau d'analyse dans son étude du jour.



Invest Securities souligne que le CFO a toutefois prévenu de la base de comparaison exigeante au 4ème trimestre, ce qui incite au statu quo.



'Si le titre pourrait réagir négativement à ce commentaire, ce point est selon nous anecdotique. La thématique nucléaire reste porteuse à MT/LT, mais la dynamique CT sera pénalisée en France par la contrainte financière pesant sur EDF au sujet des EPR 2' explique Invest Securities.



'A court terme, le principal facteur de risque demeure la participation dans Expleo dont la cession, tant du point de vue du calendrier que du prix, interroge' rajoute l'analyste en conclusion.