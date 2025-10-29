Invest Securities réitère son conseil à vendre sur le titre et maintient son objectif de cours à 38 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.
'Après un solide 3ème trimestre 2025 (+6,8%) porté par l'international (+13,2%), la croissance organique sur 9 mois atteint +5,4%, ce qui aurait pu inciter le management à relever sa guidance 2025 (+5% environ)' indique le bureau d'analyse dans son étude du jour.
Invest Securities souligne que le CFO a toutefois prévenu de la base de comparaison exigeante au 4ème trimestre, ce qui incite au statu quo.
'Si le titre pourrait réagir négativement à ce commentaire, ce point est selon nous anecdotique. La thématique nucléaire reste porteuse à MT/LT, mais la dynamique CT sera pénalisée en France par la contrainte financière pesant sur EDF au sujet des EPR 2' explique Invest Securities.
'A court terme, le principal facteur de risque demeure la participation dans Expleo dont la cession, tant du point de vue du calendrier que du prix, interroge' rajoute l'analyste en conclusion.
Assystem, un des leaders mondiaux de l'ingénierie nucléaire indépendante, s'est fixé pour mission de contribuer à l'accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d'infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie. Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d'implantation du groupe. Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.
Le CA par marché se ventile entre secteur nucléaire (73%) et autres (27% ; transport, énergie, infrastructure complexes non nucléaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,3%), Royaume-Uni (20,6%) et autres (17,1%).
