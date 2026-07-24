Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 45,60 EUR après la publication des résultats du 1er semestre 2026.
Invest Securities estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026 ajusté est en ligne avec les attentes et progresse de +7% lfl (+8% au 1er semestre), porté par (i) le pôle Live avec c.85 MEUR de CA Jumbo events additionnés de la croissance significative du hors Jumbo, (ii) l'intégration réussie du Stade de France et (iii) la reprise des 25 salles de Fimalac, qui ont plus que compensé le recul, logique, du pôle Exhibitions, pénalisé par une forte biennalité défavorable.
L'analyste note également que la rentabilité progresse, avec un EBITDA ajusté au 1er semestre légèrement supérieur aux attentes.
Invest Securities juge que la structure financière est toujours solide, permettant de potentielles acquisitions, partie intégrante de la stratégie de croissance.
Le groupe maintient ses guidances 2026 et attend un 2ème semestre robuste. Au-delà, 2027 bénéficiera à nouveau de grands évènements mondiaux.
"Le carnet de commandes se remplit de façon satisfaisante pour les gros salons 2027 du pôle Exhibitions, qui devrait retrouver son niveau de rentabilité de 2025" rajoute le bureau d'analyse.
GL events est un acteur intégré des métiers de l'événementiel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Ingénierie et logistique événementielle (56,2% ; GL events Live) ;
- Gestion d'espaces événementiels (29,9% ; GL events Venues) ;
- Organisation de salons, de congrès et d'événements (13,9% ; GL events Exhibitions).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.