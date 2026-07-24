Invest Securities réitère son conseil sur GL Events après la publication du 1er semestre

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 45,60 EUR après la publication des résultats du 1er semestre 2026.



Invest Securities estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026 ajusté est en ligne avec les attentes et progresse de +7% lfl (+8% au 1er semestre), porté par (i) le pôle Live avec c.85 MEUR de CA Jumbo events additionnés de la croissance significative du hors Jumbo, (ii) l'intégration réussie du Stade de France et (iii) la reprise des 25 salles de Fimalac, qui ont plus que compensé le recul, logique, du pôle Exhibitions, pénalisé par une forte biennalité défavorable.



L'analyste note également que la rentabilité progresse, avec un EBITDA ajusté au 1er semestre légèrement supérieur aux attentes.



Invest Securities juge que la structure financière est toujours solide, permettant de potentielles acquisitions, partie intégrante de la stratégie de croissance.



Le groupe maintient ses guidances 2026 et attend un 2ème semestre robuste. Au-delà, 2027 bénéficiera à nouveau de grands évènements mondiaux.



"Le carnet de commandes se remplit de façon satisfaisante pour les gros salons 2027 du pôle Exhibitions, qui devrait retrouver son niveau de rentabilité de 2025" rajoute le bureau d'analyse.