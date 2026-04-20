SCBSM a acquis le 34-36 rue du Louvre, immeuble de 8 200m², pour environ 113mEUR (13 800EUR/m²).
L'analyste juge que le prix apparait modéré au regard de la qualité de l'actif. Le rendement immédiat, environ 4,6%, pourrait être amélioré par un programme de valorisation selon Invest Securities.
L'analyste estime qu'avec cette nouvelle adresse dans sa géographie de prédilection (Bourse-Opéra-Madeleine), SCBSM pourrait accepter de céder les actifs parisiens n'y étant pas situés.
"L'impact sur la qualité du patrimoine, dépassant 550mEUR dont 95% dans le QCA, est important. L'impact sur nos précédentes estimations de RNR, avec le relèvement de nos hypothèses de cessions, ne l'est pas autant" souligne l'analyste.
Invest Securities réitère son conseil sur SCBSM après l'acquisition de l'immeuble "Saint Frères"
Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 11,3 E suite à l'annonce d'une acquisition.
Publié le 20/04/2026 à 10:48
Partager
© Zonebourse.com - 2026
Partager