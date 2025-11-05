Invest Securities relève son objectif de cours sur Grifols
Publié le 05/11/2025 à 14:15
'La publication du 3e trimestre a montré la résilience du groupe en matière de performance financière', juge l'analyste, soulignant qu'il 'absorbe efficacement l'impact de l'IRA, des barrières douanières et de la concurrence sur sa principale franchise'.
'La dynamique inexorable de la Biopharma, et plus particulièrement de la franchise Immunoglobuline, dissipe les doutes sur la faculté du groupe à continuer de croître et regagner des parts de marchés', poursuit-il.