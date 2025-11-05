Grifols, S.A. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux destinés aux hôpitaux et aux laboratoires d'analyses médicales. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - produits dérivés de plasma (85,2%) : produits destinés aux industries pharmaceutique et biotechnologique ; - automates et réactifs de diagnostic (8,9%) : équipements de diagnostic hémophilique in vitro, analyseurs de coagulation, réactifs de sérologie infectieuse, etc. destinés essentiellement aux banques de collecte de sang et aux centres de transfusion ; - produits d'hôpitaux (3%) : produits non-biologiques chirurgicaux, radiologiques, nutritionnels, etc. destinés aux pharmacies des hôpitaux ; - autres (2,9%) : notamment produits biologiques intermédiaires et services de fabrication en sous-traitance. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (5,9%), Union européenne (15,5%), Etats-Unis et Canada (56,7%) et autres (21,9%).