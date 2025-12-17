Invest Securities reste à "achat" sur Atos, rehausse sa cible

Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Atos avec un objectif de cours légèrement ajusté de 60 à 62 euros, après un déjeuner lundi avec le CEO et le CFO qui lui a permis de conforter sa lecture positive sur le dossier.



Le bureau d'études rapporte une "extrême confiance" affichée. "Les prochains catalyseurs à court terme résident dans les réalisations 2025 et surtout les guidances 2026 en termes de marge et de FCF, et dans la renégociation de la dette", selon lui.



"Reste à rassurer quant à la capacité d'Atos à retrouver le chemin de la croissance organique et sur ce point, rendez-vous est pris pour le 2e semestre 2026", ajoute l'analyste, qui voit ses estimations susceptibles d'être relevées lors des résultats annuels.