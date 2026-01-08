"OSE a dernièrement dévoilé son plan stratégique 2026-2028, première feuille de route structurée de la nouvelle gouvernance, fondée sur un recentrage des ressources, une discipline financière accrue et un retour à la lisibilité vis-à-vis du marché", rappelle l'analyste.

Selon Invest Securities, la création de valeur repose principalement sur la finalisation de la phase III de Tedopi et le redéploiement sélectif de Lusvertikimab dans une logique partenariale.

"Le plan, estimé à environ 90 MEUR sur 3 ans, s'appuie sur une opération en fonds propres comme pilier central, complétée de manière plus marginale par de la dette restructurée et d'éventuels milestones", poursuit-il.