Invest Securities reste à "achat" sur OSE Immuno, réduit sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation "achat" sur OSE Immuno avec un objectif de cours abaissé de 11,9 à 10,6 euros, après un ajustement de ses hypothèses de revenus par rapport aux dépenses sur la période 2026-28, et de ses hypothèses de plan R&D.

"OSE a dernièrement dévoilé son plan stratégique 2026-2028, première feuille de route structurée de la nouvelle gouvernance, fondée sur un recentrage des ressources, une discipline financière accrue et un retour à la lisibilité vis-à-vis du marché", rappelle l'analyste.



Selon Invest Securities, la création de valeur repose principalement sur la finalisation de la phase III de Tedopi et le redéploiement sélectif de Lusvertikimab dans une logique partenariale.



"Le plan, estimé à environ 90 MEUR sur 3 ans, s'appuie sur une opération en fonds propres comme pilier central, complétée de manière plus marginale par de la dette restructurée et d'éventuels milestones", poursuit-il.